- Сколько книг про Великую Отечественную войну прочитал? Потом опубликую фото своей библиотеки. Больше 500 книг, но прочитал еще не все.
Если говорить не о военных книгах, то недавно прочитал "Шантарам", "Билли Миллигана" и "Лебединую песнь".
Книги спортсменов? Когда приезжал на просмотр в киевский "Арсенал", помню, на вокзале купил книгу о Шевченко. Было интересно, - сказал Жирков.
36-летний Жирков выступает за "Зенит" с 2016 года. В его активе 91 матч и два гола в составе сборной России.
Жирков рассказал о книжных предпочтениях
Защитник "Зенита" Юрий Жирков в интервью для клубного канала на YouTube рассказал, что любит читать военные книги.
Фото: ФК "Зенит"
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