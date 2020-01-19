Василий Конов со ссылкой на "РИА-Новости" сообщает в своем телеграм-канале "K/On/Off", что в РФС оказались не в восторге от идеи расширить РПЛ до 18-ти команд.
- Генеральный секретарь РФС Александр Алаев критично высказался о возможном расширении, - пишет Конов.
По мнению Александра Алаева, необходимо как минимум 25 клубов высокого уровня, чтобы говорить о расширении РПЛ. Генеральный секретарь РФС признал, что на данный момент экономической базы для подобной реформы в России нет.
- Думаю, что с исполкомом всё ясно, - прокомментировал журналист.
Напомним, что на общем собрании РПЛ большинство клубов проголосовало за расширение лиги до 18-ти команд. Против были только "Спартак" и "Зенит".
Большинство клубов проголосовало за расширение, изменится формат Кубка России. Что будет с РПЛ (голосование)
Окончательное решение по поводу расширения должен принять исполком РФС.
Генсек РФС Алаев критично высказался насчёт расширения РПЛ
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что вряд ли расширение чемпионата России решит главные проблемы нашего футбола
Фото: twitter.com/RusTeam_U21
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