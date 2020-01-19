Генсек РФС Алаев критично высказался насчёт расширения РПЛ

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что вряд ли расширение чемпионата России решит главные проблемы нашего футбола
Фото: twitter.com/RusTeam_U21
Василий Конов со ссылкой на "РИА-Новости" сообщает в своем телеграм-канале "K/On/Off", что в РФС оказались не в восторге от идеи расширить РПЛ до 18-ти команд.

- Генеральный секретарь РФС Александр Алаев критично высказался о возможном расширении, - пишет Конов.

По мнению Александра Алаева, необходимо как минимум 25 клубов высокого уровня, чтобы говорить о расширении РПЛ. Генеральный секретарь РФС признал, что на данный момент экономической базы для подобной реформы в России нет.

- Думаю, что с исполкомом всё ясно, - прокомментировал журналист.

Напомним, что на общем собрании РПЛ большинство клубов проголосовало за расширение лиги до 18-ти команд. Против были только "Спартак" и "Зенит".

Большинство клубов проголосовало за расширение, изменится формат Кубка России. Что будет с РПЛ (голосование)

Окончательное решение по поводу расширения должен принять исполком РФС.


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Теги: Алаев РФС РПЛ
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