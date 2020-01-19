Напомним, что на общем собрании РПЛ большинство клубов проголосовало за расширение лиги до 18-ти команд. Против были только "Спартак" и "Зенит".
- Для большинства клубов РПЛ весь сезон состоит из 31-32 игр. Этого слишком мало, чтобы быть конкурентоспособными. [Тем более] большинство матчей РПЛ уступают по интенсивности играм в европейских чемпионатах.
[Но] для игры восемнадцати команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы двадцать пять клубов на уровне лиги. [Также] непонятно, как, отыграв девятнадцать туров, мы собираемся менять регламент и нарушить систему обмена сразу в трех лигах, - приводят слова Алаева "РИА-Новости".
От варианта с плей-офф лиги клубы на собрании отказались.
Окончательное решение по поводу расширения должен принять исполком РФС.
Большинство клубов проголосовало за расширение, изменится формат Кубка России. Что будет с РПЛ (голосование)
С момента основания РПЛ в 2001-м году за звание чемпиона России боролись 16 команд.
Алаев: непонятно, как мы собираемся менять регламент и нарушать систему обмена сразу в трех лигах
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев поделился мнением по поводу вероятного расширения РПЛ до 18-ти команд.
Фото: ТВЦ
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