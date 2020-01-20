"Доволен ли состоянием команды и все ли идет по плану? Ребята соскучились друг по другу, по футболу. Приехали в хорошем настроении. Они выполнили домашнее задание, нет проблем с лишним весом. Пока все профессионально.
Первый сбор в самом разгаре, мы отработали одну неделю. Есть удовлетворение от качества. Мы практически не работаем без мяча. Сложная работа, но ребята выполняют ее с большим желанием. Плюс мы разрешили им приехать всем с семьями. Это не как раньше, когда футболист мечтает о доме. Он приходит в номер, у него дети, семья, и он работает еще лучше.
Чем летние сборы отличаются от зимних? Летние всегда скомканные. Всегда турниры сборных. Плюс часто происходят трансферы. А зимой можно упорно работать с командой, все ребята в нашем распоряжении, трансферы минимальные. Это самое время, чтобы расти.
Для молодежи это всегда большая мотивация, большой вызов. Они приходят работать с большим желанием и добавляют энергии на каждой тренировке. Мы довольны. С нами сейчас тренируется пять футболистов, но есть еще пять игроков, равных им. Хотим провести небольшую ротацию, чтоб дать им шанс. У молодых есть шанс попасть в основной состав в весенней части сезона", - сказал Мусаев.
Мусаев: у молодых игроков есть шанс попасть в основной состав в весенней части сезона
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о работе на зимних сборах.
Фото: ФК "Краснодар"
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