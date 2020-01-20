Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян не исключает, что финал Кубка России и Суперкубок пройдут на стадионе "Ростов-Арена".
Аракелян сообщил, что РФС пока не решил, где пройдут финальные матчи.
С 2009 года финалы Кубка России проводятся за пределами Москвы. В прошлом году финал прошел на "Самара Арене". В том матче "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл "Урал".
В нынешнем розыгрыше кубка борьбу за трофей продолжают "Шинник", "Урал", "Ахмат", "Зенит", "Спартак", ЦСКА, Химки и московское "Торпедо".
ТАСС
Стадион "Ростова" может принять Финал Кубка России и Суперкубок
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