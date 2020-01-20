"Факел" сообщил о подписании Коробова

Российский полузащитник Дмитрий Коробов стал игроком "Факела". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О подробностях соглашения не сообщается.

Ранее 25-летний Коробов выступал за "Академию", "Сибирь-2", "Факел", "Урал" и курский "Авангард".

"Факел" занимает 20-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 16 очков в 25 матчах. В его активе 1 матч за молодежную сборную России.

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Коробов — в «Факеле»! ? ? Хорошо знакомый болельщикам «Факела» футболист Дмитрий Коробов подписал контракт с нашим клубом. 25-летний полузащитник, выступавший в составе «Факела» в победный сезон-2014/15 и в летне-осенней части сезона-2015/16, спустя четыре года вернулся в нашу команду. ? ?Амплуа: Полузащитник ?Дата рождения: 10 июня 1994 года ?Рост - 174, вес - 64 кг ?Предыдущий клуб: «Авангард» Курск ? Воспитанник владикавказской СДЮШОР «Юность». Дважды финалист розыгрыша Кубка России (2016/17 («Урал»), 2017/18 («Авангард»)). Обладатель золотой медали первенства ПФЛ (зона «Центр») в составе «Факела» (2014/15). Провёл одну игру в составе сборной России в отборочном турнире Чемпионата Европы (U-21). ? На нелюбительском уровне выступал в командах: 2011/12-2012/13 - «Академия» Тольятти 2013/14 - «Сибирь-2» Новосибирск 2014/15-2015/16 - «Факел» Воронеж 2015/16-2016/17 - «Урал» Екатеринбург 2017/18-2019/20 - «Авангард» Курск ? С возвращением! ?? ? #ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши

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Теги: Факел Российские трансферы
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