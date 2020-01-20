Напомним, на общем собрании клубов практически все проголосовали за увеличение РПЛ. Против выступили "Спартак" и "Зенит".
"Планы расширить Премьер-лигу приветствую. Собственно, этот вопрос был почти решен еще год назад. Всем же понятно, что 16 клубов для России – слишком мало. При 18 участниках больше практики получат молодые российские футболисты. Им будут доверять и в топ-клубах, и в командах, борющихся за выживание", - цитирует Федотова "Советский спорт".
Президент "Спартака" Леонид Федун ранее выразил мнение, что из-за расширения РПЛ появится возможность "торговать" играми. По его словам, появится рынок продавцов и покупателей игр.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев считает, что увеличение РПЛ может поспособствовать падению доходов и росту расходов. Он отметил, что "Зенит" поддерживал вариант, при котором в России играли бы по системе плей-офф, что позволило бы увеличить доходы.
Федотов: 16 клубов для России – слишком мало
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал возможное расширение чемпионата России до 18 команд.
Фото: РПЛ
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