Федотов: 16 клубов для России – слишком мало

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал возможное расширение чемпионата России до 18 команд.
Фото: РПЛ
Напомним, на общем собрании клубов практически все проголосовали за увеличение РПЛ. Против выступили "Спартак" и "Зенит".

"Планы расширить Премьер-лигу приветствую. Собственно, этот вопрос был почти решен еще год назад. Всем же понятно, что 16 клубов для России – слишком мало. При 18 участниках больше практики получат молодые российские футболисты. Им будут доверять и в топ-клубах, и в командах, борющихся за выживание", - цитирует Федотова "Советский спорт".

Президент "Спартака" Леонид Федун ранее выразил мнение, что из-за расширения РПЛ появится возможность "торговать" играми. По его словам, появится рынок продавцов и покупателей игр.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев считает, что увеличение РПЛ может поспособствовать падению доходов и росту расходов. Он отметил, что "Зенит" поддерживал вариант, при котором в России играли бы по системе плей-офф, что позволило бы увеличить доходы.


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Теги: Федотов Сочи
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