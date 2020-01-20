"Приглашаю футболиста, а не медийную звезду". Слуцкий не понимает критики в адрес Тарасова

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о вызове полузащитника Дмитрия Тарасова на сборы с командой.

Фото: ФК "Рубин"