Тарасов в последний раз выходил на поле в мае 2019 года в составе "Локомотива". С лета футболист является свободным агентом.
"Это опытный футболист, который со всеми регалиями. Я вызывал его в сборную России. Я не особо помню, за что его критиковали. Я приглашаю всегда футболиста, я не приглашаю медийную звезду или человека из инстаграма, который дал какое-то интервью", - цитирует Слуцкого "Бизнес-Online".
"Рубин" после 19 туров занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
"Приглашаю футболиста, а не медийную звезду". Слуцкий не понимает критики в адрес Тарасова
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о вызове полузащитника Дмитрия Тарасова на сборы с командой.
Фото: ФК "Рубин"
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