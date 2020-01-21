Отчим и агент Кокорина: пойдёт ли на пользу аренда в "Сочи"? Нет, не пойдёт

Отчим и агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов остался недоволен решением клуба отправить нападающего в аренду в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
Представитель и родственник футболиста был немногословен, завершив разговор после первого же ответа.

- Пойдет ли эта аренда Саше на пользу? Нет, не пойдет, - приводит слова Логинова "РБ-Спорт".

Напомним, Кокорин освободился из тюрьмы в сентябре прошлого года, но "Зенит" не смог заявить его для участия в матчах чемпионата России. 9-го января гендиректор клуба Александр Медведев заявил, что клуб не отдаёт "ведущих игроков в аренду", комментируя новость об интересе "Фейноорда", но сегодня стало известно, что вторую часть сезона Кокорин проведёт в "Сочи".

"Зенит" занимает в турнирной таблице чемпионата России первое место, сочинцы - последнее. Летом их состав пополнили сразу восемь бывших игроков "Зенита".

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Теги: Кокорин Зенит Сочи
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