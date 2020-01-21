Журналист Егоров: "Рубин" подпишет швейцарца Йевтича из чемпионата Польши

Футбольный журналист Сергей Егоров сообщил об очередном трансфере казанского клуба, который недавно возглавил Леонид Слуцкий.

Фото: Jakub Piasecki / FORUM Agency