Ещё одним приобретением "Рубина" в зимнее трансферное окно станет атакующий полузащитник польского «Леха» Дарко Йевтич, сообщает Егоров в своём телеграм-канале "Футбольный Биги".
26-летний футболист, по сведениям источника, уже проходит медосмотр. В текущем сезоне на счету центрального атакующего полузащитника 6 голов и 5 голевых передач в 19 матчах за "Лех".
Сообщается, что также игроком интересовался "Краснодар", а сумма трансфера не будет крупной из-за того, что летом у Йевтича заканчивается контракт с "Лехом".
Журналист Егоров: "Рубин" подпишет швейцарца Йевтича из чемпионата Польши
Футбольный журналист Сергей Егоров сообщил об очередном трансфере казанского клуба, который недавно возглавил Леонид Слуцкий.
Фото: Jakub Piasecki / FORUM Agency
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»