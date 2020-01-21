Напомним, что этим летом армейцы выкупили хорватского хавбека у "Эвертона" за 15,7, млн евро. Сезон 2018/2019 игрок отыграл за красно-синих в качестве арендованного футболиста.
- Я всегда думаю о завтрашнем дне, о предстоящей тренировке, о следующем матче. Безусловно, где-то глубоко в подсознании есть мысли о возможности однажды переехать в более сильный чемпионат. Но в настоящий момент все мои мысли и стремления направлены на ЦСКА, - приводит слова Влашича Bobsoccer.
Также Влашич отметил, что не задумывается, сколько именно он пробудет в ЦСКА. Хорватский полузащитник отметил, что на данный момент все его мысли направлены на игру за московскую команду.
В текущем сезоне Влашич выходил на поле 19 раз в рамках РПЛ, забил семь голов и сделал четыре голевых передачи.
ЦСКА ушел на перерыв лиги на четвертой строчке.
Влашич: есть мысли о возможности переехать в более сильный чемпионат
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что однажды хотел бы перебраться в более сильную лигу.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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