Мостовой: Кокорин в "Сочи"? Мы не знаем, что там прячется за спиной Семака

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал аренду форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".
Фото: "Р-Спорт"
- Семак говорил, что Кокорин нужен "Зениту"? Странно, когда человек говорит, что он нужен, а потом его отдают. Мы же не знаем, что там прячется за спиной Семака, а там есть высшие инстанции, высшие люди, которые руководят "Зенитом". Скорее всего, здесь связано что-то с этим, - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Также бывший игрок "Спартака" отметил, что Кокорин нужно было отдать в "Сочи", чтобы удержать клуб в РПЛ:

- Клуб нужно вытащить, всё-таки эту команду сделали, увезли в Сочи, - сказал Мостовой.

Напомним, Кокорин не играл в официальных матчах с осени 2018 года. В результате серии драк в Москве он вместе с другом Павлом Мамаевым оказался на скамейке подсудимых.

Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб не отдаст Кокорина в "Фейеноорд" до конца сезона.


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Теги: Кокорин Зенит Медведев Сочи Мостовой
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