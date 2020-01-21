- Семак говорил, что Кокорин нужен "Зениту"? Странно, когда человек говорит, что он нужен, а потом его отдают. Мы же не знаем, что там прячется за спиной Семака, а там есть высшие инстанции, высшие люди, которые руководят "Зенитом". Скорее всего, здесь связано что-то с этим, - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Также бывший игрок "Спартака" отметил, что Кокорин нужно было отдать в "Сочи", чтобы удержать клуб в РПЛ:
- Клуб нужно вытащить, всё-таки эту команду сделали, увезли в Сочи, - сказал Мостовой.
Напомним, Кокорин не играл в официальных матчах с осени 2018 года. В результате серии драк в Москве он вместе с другом Павлом Мамаевым оказался на скамейке подсудимых.
Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб не отдаст Кокорина в "Фейеноорд" до конца сезона.
Мостовой: Кокорин в "Сочи"? Мы не знаем, что там прячется за спиной Семака
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал аренду форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи".
Фото: "Р-Спорт"
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