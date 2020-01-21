Напомним, сегодня было объявлено, что до конца сезона Кокорин будет играть за "Сочи".
- Если вы хотите узнать мое мнение, я думаю, что Сашино мнение не учитывалось. Знал ли тренерский штаб? Это у них надо спрашивать. С чего вообще взяли, что Саша переходит в «Сочи»? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним, - приводит слова Логинова sport24.
Напомним, Кокорин не играл в официальных матчах с осени 2018 года. В результате серии драк в Москве он вместе с другом Павлом Мамаевым оказался на скамейке подсудимых.
Ранее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что клуб не отдаст Кокорина в "Фейеноорд" до конца сезона.
Отчим Кокорина предположил, что мнение Александра по аренде в "Сочи" не учитывалось
Отчим и агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал переход форварда в последнюю команду чемпионата России.
Фото: korrnews
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