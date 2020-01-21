Новичок ЦСКА Шкурин рассказал, на кого ориентируется в мировом футболе

Белорусский нападающий красно-синих Илья Шкурин признался, что пытается брать пример с лучшего бомбардира Серии А.
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Напомним, Илья Шкурин перешёл в ЦСКА этой зимой и ещё не сыграл за армейцев ни одного матча.

- Чей стиль игры мне близок по духу? Чиро Иммобиле. Очень много смотрели с тренером "Энергетика" нарезок и его индивидуальных действий. Стараюсь играть в том же ключе. Сам забиваю голы примерно в одном стиле: открыться в свободное пространство, получить мяч, забить гол, сделать передачу под удар, - приводит слова Шкурина пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне Серии А нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле провел 19 матчей и забил 23 гола. Это лучший показатель в топ-5 лигах Европы.

ЦСКА ушёл на зимний перерыв на четвертой строчке РПЛ. Команда возобновит сезон 29 февраля домашней игрой против "Урала".


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Теги: Иммобиле Шкурин ЦСКА Лацио Серия А
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