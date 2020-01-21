В товарищеском матче казанцы обыграли "Лехию" со счетом 1:0.
"Мы играли в состоянии большого утомления, не готов оценивать уровень свежести. Особенно в первом тайме мы играли очень качественно, пытались делать то, что отрабатывали, о чём говорили на тренировках. Это самый важный момент. Не всё было идеально, но мы пытались использовать принципы, которые нарабатывали. Часто бывает, когда нарабатываешь одно, в игре получается другое. Мы же с задачей справились", - цитирует Слуцкого "Чемпионат".
Напомним, Слуцкий, последним местом работы которого был "Витесс", подписал с "Рубином" контракт сроком на пять лет. Казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 19 матчах 19 очков.
Слуцкий прокомментировал первую игру во главе "Рубина"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от проведенного первого матча во главе "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"
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