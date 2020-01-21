- Эта тема становится все более важной и в УЕФА, и в ФИФА, причем речь идет о существенном финансировании, которое эти организации будут выделять на развитие женского футбола во всем мире.
Популярность женского футбола растет: если мы посмотрим на Северную Америку, то там женский футбол популярнее мужского, - приводит слова Медведева пресс-служба клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что тренером женского "Зенита" станет Ольга Порядина, а в пиаре команде примут участие Артем Дзюба и Сергей Семак.
Генеральный директор "Зенита" Медведев объяснил, зачем клубу женская команда
Александр Медведев прокомментировал создание женского "Зенита".
Фото: twitter.com/davydov_index
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