Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в московское "Динамо", ЦСКА или один из клубов АПЛ.
- Не будет интервью, интервью закончились. Ни сегодня, ни завтра, ни через неделю, - приводит слова Соболева "Чемпионат".
Напомним, что Соболев позже присоединился на сборах к самарской команде. Возможной причиной стали затянувшиеся переговоры.
В текущем сезоне форвард забил десять голов за 18 матчей РПЛ.
Соболев заявил, что не даст интервью ни завтра, ни через неделю
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев отказался комментировать свой возможный трансфер.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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