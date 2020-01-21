Министром спорта России стал Олег Матыцин

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении министром спорта Олега Матыцина

Фото: Александр Щербак/ТАСС

- В соответствий с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Матыцина Олега Васильевича министром спорта Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, - приводится подписанный указ на официальном сайте президента РФ.



Матыцин – бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма, доктор педагогических наук, профессор, член Коллегии Министерства спорта, член Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации.