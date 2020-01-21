Напомним, сегодня последний клуб РПЛ объявил, что Кокорин будет выступать за "Сочи" до конца сезона.
В социальных сетях Сергей Семак ответил, что вопрос, зачем отдают нападающего в другую команду - ни к нему.
- Конечно, неприятно было — ему и не только ему — услышать информацию, которая сегодня появилась, но мы все должны заниматься тем, чем мы занимаемся. Что касается его будущего здесь, то я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно.
То, что сегодня он вышел играть — это доверие тренера. Мое отношение к нему не поменялось — это тот игрок, который может усилить нашу команду. То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, это доверие команды, ребята хотели поддержать Александра, - приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Кокорин забил в товарищеском матче против команды "Аль-Увайнах" три гола и сделал голевую передачу.
Александр Кокорин, который выступает за "Зенит" с 2016 года, не выходил на поле в официальных матчах с осени 2018 года. Это связано с серией драк в Москве, в результате которых Кокорин вместе с полузащитником Павлом Мамаевым оказались на скамье подсудимых.
"Сочи" занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 турах 15 очков.
"Команда хотела поддержать Александра". Семак прокомментировал ситуацию с Кокориным
Главный тренер "Зенита" высказался по поводу аренды нападающего в "Сочи" и его капитанской повязкой в товарищеской игре
Фото: ФК "Зенит"
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