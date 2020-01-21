Напомним, ранее "Известия" сообщали о том, что в РФС недовольны досрочным переизбранием Сергея Прядкина на пост президента РПЛ. Причиной этому стало грубое нарушение регламента.
Юрист объяснил, почему избрание Прядкина могут признать нелегитимным
- Я не слышал о том, что переизбрание Прядкина на пост президента РПЛ могут признать нелегитимным. Эта информация больше похожа на фантазию, на какую-то утку.
Прядкин находится на своем месте, проявил себя должным образом. Если его переизбирают все клубы, значит, ему доверяют. Как бы кто к нему ни относился, решение о переизбрании надо уважать, - приводит слова Колоскова sport24.
Напомним, что Прядкин занимает пост президента РПЛ уже 18 лет.
Также на общем собрании РПЛ большинство клубов проголосовало за расширение лиги до 18-ти команд, однако в РФС раскритиковали это решение.
Колосков заявил, что переизбрание Прядкина надо уважать
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что президент РПЛ находится на своём месте
Фото: РИА Новости
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