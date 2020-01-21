Напомним, бразильский нападающий пропустил всю осеннюю часть сезона, получив травму в игре против "Динамо" 10 августа.
- Малком потихоньку набирает форму. Мы добавляем ему работы. У нас еще есть немного времени, поэтому мы страхуемся, бережем.
По поводу игр - нужно немного подождать, - приводит слова Семака sport24.
Бразильский футболист был куплен "Зенитом" этим летом у "Барселоны" за 40 млн евро.
Всего за петербургскую команду Малком провёл только две игры.
Семак рассказал о состоянии Малкома
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал восстановление Малкома
Фото: ФК "Зенит"
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