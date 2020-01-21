Бакаев признался, что проводит самые непростые сборы в своей карьере

- ОАЭ — это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере. Но я знаю ради чего! Всевышний вознаграждает за тяжёлый труд, - написал Зелимхан Бакаев в инстаграме.
Напомним, что в текущем сезоне Бакаев выходил на поле в рамках РПЛ 17 раз, трижды забил и отдал восемь голевых передач.
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"Спартак" ушел на зимний перерыв на десятой строчке РПЛ.