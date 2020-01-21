Бакаев признался, что проводит самые непростые сборы в своей карьере

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал, каково готовится к возобновлению сезона в ОАЭ.
Фото: instagram.com/z10bakaev
Напомним, что первый сбор красно-белых проходит в Абу-Даби. На нем не запланировано товарищеских матчей.

- ОАЭ — это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере. Но я знаю ради чего! Всевышний вознаграждает за тяжёлый труд, - написал Зелимхан Бакаев в инстаграме.

Напомним, что в текущем сезоне Бакаев выходил на поле в рамках РПЛ 17 раз, трижды забил и отдал восемь голевых передач.


"Спартак" ушел на зимний перерыв на десятой строчке РПЛ.


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Теги: Бакаев З Спартак
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