Бакаев признался, что проводит самые непростые сборы в своей карьере

View this post on Instagram

ОАЭ - это не курорт ?. ? Самые непростые сборы в моей карьере #краснобелыесборы. ? Но я знаю ради чего! #впередспартак ? Всевышний вознаграждает за тяжелый труд! ? #зелимханбакаев #бакаев #z10 #ингушетия #россия #спартак #spartak #fcsm #краснобелые #футболист #football #soccer #силавединстве