Семак поделился впечатлениями от Исламхана

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что находящийся на просмотре футболист сборной Казахстана, выглядит неплохо
Фото: Матч ТВ
Напомним, что бывший игрок "Кайрата" Бауыржан Исламхан, являющийся на данный момент свободным агентом, проходит просмотр в составе питерской команды.

- Мы смотрим не только по игре, но и по тренировочному процессу. Выглядит он неплохо. Какие-то выводы будем делать по итогам сбора.

Он очень хорошо работает с мячом, технически оснащен очень здорово. Хорошая передача, хороший удар. Нам важно было посмотреть, насколько большой объем работы он выполняет, - приводит слова Семака sport24.

Также специалист отметил, что окончательное решение по игроку будет принимать руководство.

В товарищеской игре против команды "Аль-Увайнах" (10:0) Исламхан отдал две голевые передачи.


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Теги: Семак Зенит Исламхан
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