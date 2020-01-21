Напомним, что бывший игрок "Кайрата" Бауыржан Исламхан, являющийся на данный момент свободным агентом, проходит просмотр в составе питерской команды.
- Мы смотрим не только по игре, но и по тренировочному процессу. Выглядит он неплохо. Какие-то выводы будем делать по итогам сбора.
Он очень хорошо работает с мячом, технически оснащен очень здорово. Хорошая передача, хороший удар. Нам важно было посмотреть, насколько большой объем работы он выполняет, - приводит слова Семака sport24.
Также специалист отметил, что окончательное решение по игроку будет принимать руководство.
В товарищеской игре против команды "Аль-Увайнах" (10:0) Исламхан отдал две голевые передачи.
Семак поделился впечатлениями от Исламхана
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что находящийся на просмотре футболист сборной Казахстана, выглядит неплохо
Фото: Матч ТВ
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