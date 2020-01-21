Защитник московского «Динамо» Тони Шуньич может сменить клубную прописку, утверждает «Чемпионат». По данным источника, футболистом интересуются клубы из Азии.
31-летний Шуньич выступает за «Динамо» с лета 2017 года. Он перешёл в московский клуб из «Штутгарта». За футболиста москвичи заплатили 700 тыс. евро.
В текущем сезоне защитник принял участие в 13 матчах РПЛ, но результативными действиями не отметился. Контракт Шуньича рассчитан до лета 2021 года.
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«Чемпионат»: Шуньич может покинуть «Динамо»
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