Как сообщает официальный сайт РПЛ, регистрация будет проводиться через «Систему электронной заявки», а все изменения в составах команд будут отображаться в специальных разделах на официальном портале лиги.
Перед возобновлением чемпионата России "Зенит" уверенно лидирует в таблице, опережая ближайших преследователей из "Краснодара" на 10 очков.
В РПЛ открылся регистрационный период. Он продлится до 21 февраля
Клубы Российской Премьер-Лиги снова могут регистрировать новичков. Второй регистрационный период в сезоне продлится с 22 января по 21 февраля.
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