Также Ермакович прокомментировал уровень находящегося на просмотре в ЦСКА нападающего Давида Караева из выступающего в ПФЛ КАМАЗа.
- И Шкурин, и Караев производят приятное впечатление. Забивают голы, хорошо работают. Пока мы довольны ими, посмотрим, как будет дальше, - приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Напомним, форвард Илья Шкурин перешёл в ЦСКА этой зимой. В прошлом году он стал лучшим бомбардиром белорусской лиги.
ЦСКА ушёл на зимний перерыв четвёртым, сезон команда возобновляет домашней игрой против "Урала" 29 февраля.
Тренер ЦСКА поделился впечатлениями от Шкурина
Тренер ЦСКА Александр Ермакович рассказал, как в клубе оценивают работу на сборах новичка Ильи Шкурина
Фото: ПФК ЦСКА
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