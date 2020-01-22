Таким образом российские клубы имеют право заявлять новичков на вторую часть сезона.
Окно будет открыто до 21 февраля.
Напомним, что ранее уже состоялось несколько переходов. Иван Игнатьев сменил "Краснодар" на "Рубин" (7 млн евро), Илья Шкурин стал игроком ЦСКА (500 тысяч евро), а "Динамо" купило у "Краснодара" Дмитрия Скопинцева (около 4 млн евро).
Также Денис Макаров перешёл из "Нефтехимика" в "Рубин", а Дмитрий Тарасов находится в казанской команде на просмотре и, возможно, подпишет контракт позже.
Аналогичная ситуация с Давидом Караевым, который находится на сборах с ЦСКА.
Открылось трансферное окно РПЛ
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