Кокорин принял участие в сегодняшней утренней тренировке сине-бело-голубых на сборе в Катаре, сообщает Sport24. Вчера форвард вышел на поле в контрольном матче с "Аль-Увайнахом" (10:0) с капитанской повязкой и оформил хет-трик.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подчеркнул, что рассчитывает на футболиста и хочет сохранить его в составе.
Сам Кокорин, по сведениям СМИ, также не собирается покидать "Зенит".
Кокорин участвует в утренней тренировке "Зенита" на сборах
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, об аренде которого 21 января сообщил "Сочи", продолжает оставаться в расположении петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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