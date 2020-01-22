- Информация о том, что "Динамо" хочет расстаться с Мигелем, неверна, - цитирует агента Sport24.
Напомним, сегодня утром появилась информация о том, что "Динамо" в ближайшее время планирует расстаться с Жоаозиньо и Кардозу в ближайшее время.
В текущем сезоне Кардозу провёл за "Динамо" 6 матчей и забил 1 гол.
Агент Кардозу опроверг информацию о том, что "Динамо" собирается расстаться с его клиентом
Агент футболиста "Динамо" Мигеля Кардозу Джеки Муал прокомментировал сообщение о намерении клуба прекратить сотрудничество с португальским игроком в течение зимнего трансферного окна.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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