Как сообщает "Бизнес-Онлайн", играющий на позиции "десятки" футболист уже подписал контракт с казанским клубом, который в данный момент ждёт трансферных документов от "Леха".
В текущем сезоне на счету Йевтича 6 голов и 5 голевых передач в 19 матчах за "Лех".
Ранее "Рубин" подписал Ивана Игнатьева, Дениса Макарова, Илью Самошникова и Солдмурата Бакаева. На просмотре в расположении команды находится Дмитрий Тарасов.
"Бизнес Онлайн": полузащитник "Леха" Йевтич подписал контракт с "Рубином"
Очередным новичком "Рубина" в зимнее трансферное окно станет швейцарский полузащитник польского "Леха" Дарко Йевтич.
Фото: Jakub Piasecki / FORUM Agency
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