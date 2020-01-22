- Странно, как может редактор пропускать такую информацию про Каборе. Это полная чушь. Ему сейчас ничего не надо продлевать. У него контракт до лета 2021 года. Мне странно, что пишут такую чушь и ерунду. Мне интересно, сколько можно разрешать писать такое? - цитирует Селюка Sport24.
Полузащитник из Буркина-Фасо пополнил состав "Динамо" летом 2019 года, перейдя из "Краснодара" на правах свободного агента. В текущем сезоне на счету Каборе 15 матчей в чемпионате России.
Селюк: у Каборе контракт до 2021 года, ему сейчас не надо ничего продлевать
Агент полузащитник московского "Динамо" Шарля Каборе Дмитрий Селюк выразил возмущение информацией о том, что клуб сомневается, продлевать ли сотрудничество с его клиентом.
Фото: Советский Спорт
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