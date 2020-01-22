Казанский клуб официально объявил о подписании центрального атакующего полузащитника Дарко Йевтича, ранее выступавшего за польский "Лех".
26-летний футболист подписал с "Рубином" контракт, срок действия которого истечёт летом 2024 года.
Йевтич забил 6 голов и отдал 5 голевых передач в 19 матчах текущего сезона за "Лех". У швейарца оставалось полгода по контракту с польским клубом, но он покинул познаньскую команду уже в зимнее трансферное окно.
"Рубин" объявил о приобретении Дарко Йевтича
Пятым новичком "Рубина" в зимнее трансферное окно стал швейцарский футболист Дарко Йевтич.
Фото: Jakub Piasecki / FORUM Agency
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