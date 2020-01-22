Медведев подтвердил переход Кокорина в "Сочи"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сделал официальное заявление по ситуации Александра Кокорина.
Фото: korrnews
Напомним, ранее клуб "Сочи" объявил об аренде Александра Кокорина до конца сезона. Петербургская сторона эту информацию не подтверждала, а Сергей Семак отметил, что это не его решение.

- "Зенит" подтверждает договоренность с "Сочи" об аренде Александра Кокорина, - цитирует Медведева ТАСС.

Вчера Кокорин вышел в составе "Зенита" на товарищескую игру против "Аль-Увайнах" с капитанской повязкой и оформил хет-трик с голевой передачей.

Сообщалось, что сам игрок резко против перехода.

Напомним, Кокорин не играл в официальных матчах с осени 2018 года. В результате серии драк в Москве он вместе с другом Павлом Мамаевым оказался на скамейке подсудимых.


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Теги: Кокорин Медведев Сочи Зенит Семак
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