Напомним, ранее клуб "Сочи" объявил об аренде Александра Кокорина до конца сезона. Петербургская сторона эту информацию не подтверждала, а Сергей Семак отметил, что это не его решение.
- "Зенит" подтверждает договоренность с "Сочи" об аренде Александра Кокорина, - цитирует Медведева ТАСС.
Вчера Кокорин вышел в составе "Зенита" на товарищескую игру против "Аль-Увайнах" с капитанской повязкой и оформил хет-трик с голевой передачей.
Сообщалось, что сам игрок резко против перехода.
Напомним, Кокорин не играл в официальных матчах с осени 2018 года. В результате серии драк в Москве он вместе с другом Павлом Мамаевым оказался на скамейке подсудимых.
Медведев подтвердил переход Кокорина в "Сочи"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сделал официальное заявление по ситуации Александра Кокорина.
Фото: korrnews
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