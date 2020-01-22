- По моей информации, на данный момент Кокорин после тренировки лежит в горизонтальном положении. Подвешенное состояние? По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в "Сочи".
Пока он в "Сочи" не собирается? Думаю, что не просто пока, а вообще не едет. Летом поедет на отдых, - цитирует Логинова "Фонтанка".
Также Логинов заявил, что подтверждение сделки Медведева ничего не меняет.
Вчера Кокорин вышел в составе "Зенита" на товарищескую игру против "Аль-Увайнах" с капитанской повязкой и оформил хет-трик с голевой передачей.
Напомним, Кокорин не играл в официальных матчах с осени 2018 года. В результате серии драк в Москве он вместе с другом Павлом Мамаевым оказался на скамейке подсудимых.
Агент Кокорина: Саша в "Сочи" не просто пока, а вообще не едет
Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего "Зенита" Александра Кокорина, прокомментировал аренду форварда в "Сочи"
Фото: soccer.ru
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