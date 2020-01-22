Напомним, вчера "Сочи" официально объявил, что Кокорин вторую часть проведет в их команде на правах аренды. При этом вчера Кокорин оформил хет-трик за "Зенит" в товарищеском матче.
Сегодня гендиректор "Зенита" Александр Медведев, несмотря на недовольство болельщиков, подтвердил, что нападающий перейдет в "Сочи".
Отец игрока и отчим Кирилл Логинов продолжает настаивать на том, что Кокорин не хочет переходить в "Сочи".
"Предполагаю, что не все в "Зените" хотят иметь в составе игрока с такими проблемами и историей. Большие клубы не могут позволить себе, чтобы такой футболист находился в команде. Не важно, как будет играть Кокорин — в любом случае на всех матчах, встречах, пресс-конференциях ему станут напоминать о произошедшем. И для него важно уехать из страны, продолжить карьеру в другой команде и уже через год-два вернуться в Россию.
Думаю, что он уже не вернется. Я понимаю, что происходит. И знаю, о чем говорю", - приводит слова Луческу "Спорт-Экспресс".
Луческу считает, что Кокорин уже не вернется в "Зенит"
Экс-наставник "Зенита" Мирача Луческу поделился мнением о ситуации с нападающим питерского клуба Александром Кокорина.
Фото: soccer.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»