Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что нападающий Александр Кокорин пригодился бы "Зениту".
Напомним, футболист на правах аренды перейдет в "Сочи". При этом агент и отчим футболиста Кирилл Логинов отмечает, что Кокорин не хочет переходить в другой клуб
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев сегодня подтвердил, что Кокорин действительно перейдет в "Сочи".
"Честно думал, что он останется в "Зените", он пригодился бы им. Он может и на фланге сыграть. Был уверен, что он будет играть в Петербурге во второй части сезона. Удивился, что его отдают в аренду. Артем Дзюба – его конкурент, но почему бы их и вместе на поле не размещать? Они бы не помешали бы друг другу на поле. Остается только догадываться, почему такое решение было принято", - цитирует Билялетдинова РИА Новости.
Журналист Егоров сообщил о возможности перевода Кокорина в "Зенит-2"
Болельщики "Зенита" в соцсетях возмущаются решением клуба отдать Кокорина в аренду в "Сочи"
Д. Билялетдинов высказался о ситуации с Кокориным
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