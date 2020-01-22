Зотов: никто не может заставить игрока перейти в другой клуб без его желания

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов, комментируя ситуацию с арендой форварда "Зенита" Александра Кокорина в "Сочи", отметил, что футболист должен дать свое согласие на трансфер в другой клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Никто не может заставить игрока перейти в другой клуб без его желания. В настоящий момент мы не владеем всей информацией. По регламенту нельзя заставить человека что-либо делать вне рамок трудового договора, а в трудовом договоре вряд ли написано, что он обязуется по первому требованию идти в аренду в другой клуб, который ему предложат.

Любого футболиста, если нарушаются его права, готовы всегда защищать. Если он не будет попадать в заявку, если его отзаявят, будут более активные и жёсткие действия со стороны профсоюза", - цитирует Зотова "Чемпионат".

Напомним, вчера "Сочи" официально объявил, что Кокорин вторую часть проведет в их команде на правах аренды. При этом вчера Кокорин оформил хет-трик за "Зенит" в товарищеском матче.

Сегодня гендиректор "Зенита" Александр Медведев, несмотря на недовольство болельщиков, подтвердил, что нападающий перейдет в "Сочи". Отец игрока и отчим Кирилл Логинов, в свою очередь, заявил, что футболист не намерен играть в другом клубе.

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу сегодня предположил, что Кокорину не рады в клубе, и вряд ли он сможет заиграть в "Зените".


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Теги: Зотов Зенит Сочи Кокорин
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