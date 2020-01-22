L'Еquipe: защитник "Ренна" может продолжить карьеру в "Локомотиве"

Как сообщает французское издание L’Еquipe, " Локомотив " может приобрести защитника "Ренна" Сулеймана Думбию.

Фото: mercato365

Сообщается, что в ближайшее время московский клуб отправит официальный запрос в "Ренн" по трансферу 23-летнего футболиста. Французский готов готов расстаться с защитником сборной Кот-д'Ивуара.



Контракт футболиста с "Ренном" рассчитан до 2022 года.



Авторитетный портал transfermarkt.ru оценивает футболиста в 2 миллиона евро.



В текущем сезоне Думбия провел три матча.