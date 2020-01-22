L'Еquipe: защитник "Ренна" может продолжить карьеру в "Локомотиве"

Как сообщает французское издание L’Еquipe, "Локомотив" может приобрести защитника "Ренна" Сулеймана Думбию.
Фото: mercato365
Сообщается, что в ближайшее время московский клуб отправит официальный запрос в "Ренн" по трансферу 23-летнего футболиста. Французский готов готов расстаться с защитником сборной Кот-д'Ивуара.

Контракт футболиста с "Ренном" рассчитан до 2022 года.

Авторитетный портал transfermarkt.ru оценивает футболиста в 2 миллиона евро.

В текущем сезоне Думбия провел три матча.


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Теги: Ренн Локомотив Лига 1 Российские трансферы
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