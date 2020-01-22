"Чаловым интересуются в АПЛ? Не хотелось бы говорить о чужой карьере и рекомендовать Фёдору какие-то конкретные клубы. С моей точки зрения, это неправильно. Единственное, что бы я ему порекомендовал, — переехать в тот клуб, который играет в атакующий футбол, где партнёры по группе атаки будут создавать Фёдору голевые эпизоды. Всё-таки он нападающий и зависит от них", - цитирует Влашича Bobsoccer.
Сегодня появилась информацию, что Чалов может продолжить карьеру в "Вест Хэме", который занимает 18-е место в нынешнем сезоне АПЛ. Ранее также сообщалось, что в услугах форварда заинтересованы "Челси", "Брайтон" и "Кристал Пэлас".
В текущем сезоне Чалов провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
Влашич: посоветовал бы Чалову переехать в тот клуб, который играет в атакующий футбол
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич порекомендовал форварду армейского клуба Федору Чалову продолжить карьеру том клубе, где команда нацелена на игру в атакующий футбол.
Фото: РИА Новости
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