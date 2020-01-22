Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, ранее выступавший за "Зенит", рассказал о своих впечатлениях после того, как стало известно о перехода в сочинский клуб форварда Александра Кокорина.
"Безумно рад, что Саша будет играть с нами. Он же просто топовый футболист! Если он приедет, он точно нам поможет с турнирным положением. Я уверен, что любая команда хотела бы видеть Кокорина в команде, но он будет играть в "Сочи", и это супер!" - цитирует Нобоа Sport24.
Ранее стало известно, что Кокорин будет выступать за "Сочи" до конца сезона. Болельщики "Зенита" были недовольны решением руководства клуба отдать футболиста в аренду, уверяя, что он может принести команде пользу.
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак также хотел, чтобы Кокорин остался в команде.
Нобоа: любая команда хотела бы видеть Кокорина в команде
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