Встреча связана с ситуацией по нападающему команды Александру Кокорину.
Вчера "Сочи" официально объявил о переходе Кокорина на правах аренды. Медведев позже подтвердил, что футболист перейдет в сочинский клуб. Сергей Семак же, в свою очередь, отметил, что его мнение не учитывалось, и он по-прежнему заинтересован в Кокорине.
Вчера Кокорин вышел на товарищеский матч в основном составе "Зенита" с капитанской повязкой и оформил хет-трик.
Медведев и Семак провели внеочередную встречу по поводу Кокорина
Между генеральным директором "Зенита" Александром Медведевым и главным тренером клуба Сергеем Семаком сегодня состоялась внеочередная встреча. Об этом сообщают РИА Новости.
Фото: ФК "Зенит"
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