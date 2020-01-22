Футбольный агент Шандор Варга отказался комментировать информацию об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову со стороны клубов АПЛ.
"По Чалову - без комментариев. На меня выходили некоторые английские клубы. Спрашивали моё мнение о нём. Не могу называть конкретные команды. В Англии несколько клубов сейчас ищут нападающего такого типа", - цитирует Варгу "Спорт-экспресс".
Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Челси", "Брайтон", "Кристал Пэлас" и "Вест Хэм".
В текущем сезоне Чалов провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
Агент Варга не стал говорить, какие клубы АПЛ интересуются Чаловым
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