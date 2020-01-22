Сообщается, что "Рубин" заплатил за 26-летнего футболиста 600 тысяч евро.
Сегодня "Рубин" официально объявил о подписании с игроком контракта до 2024 года.
В нынешнем сезоне он провел 19 матчей и забил 6 голов, отдав при этом 5 результативных передач.
Слуцкий ответил подписчику, назвавшему новичка "Рубина" ноунеймом
"Рубин" заплатил за Евтича 600 тысяч евро
На авторитетном портале Transfermarkt появилась информация о трансфере полузащитника "Леха" Дарко Евтича в "Рубин".
Фото: Jakub Piasecki / FORUM Agency
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