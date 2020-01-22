ВЭБ начал переговоры с инвесторами о продаже своего пакета акций ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами по поводу продажи своего пакета акций ПФК ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
75 процентов акций клуба окажутся в руках госкорпорации в результате конвертации долга ЦСКА перед ВЭБом по кредиту на строительство стадиона.

О планах ВЭБа рассказал первый зампред госкорпорации Михаил Кузовлев.

- Мы конвертируем в акции весь долг ЦСКА, в результате долга не будет. В будущем ВЭБ планирует продать свой пакет акций футбольного клуба по цене, которая не ниже цены приобретения. Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение, - цитирует Кузовлева РБК.

Взяв у ВЭБа кредит на строительство собственного стадиона, ЦСКА заложил 100% своих акций. На данный момент 76,44% акций клуба владеет компания Bluecastle Евгения Гинера, зарегистрированная в Великобритании. В результате конвертации долга в акции 75-процентный пакет отойдёт ВЭБу.


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Теги: ЦСКА Гинер
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