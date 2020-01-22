- Солтмурад был в моих планах. Перед «Ростовом» мы с Цорном встретились с ним и с его братом, сказали, что видим его в «Спартаке», объяснили, как именно мы хотим его использовать. Также мы дали ему шанс сыграть в РПЛ, хотя в его возрасте это непросто. Мы просматривали его в «Спартаке-2», где он играл здорово, и дали шанс в первой команде.
Поэтому уход Бакаева-младшего стал для меня большим сюрпризом. Клуб и его система – самое важное. Руководство «Спартака» сделало всё возможное, чтобы оставить его здесь. Но Солтмурад сам решил уйти, и нам остаётся только принять это», — цитирует Тедеско "Чемпионат".
Солтмурад Бакаев подписал контракт с "Рубином" в январе, поскольку до истечения его соглашения со "Спартаком" оставалось менее полугода, и он имел право свободно вести переговоры с другими клубами. В итоге стороны договорились о переходе Бакаева уже в зимнее трансферное окно.
Тедеско: "Спартак" делал все, чтобы сохранить Солтмурада Бакаева. Его уход стал сюрпризом
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал переход Солтмурада Бакаева в "Рубин", о котором было официально объявлено вчера.
Фото: ФК "Спартак"
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