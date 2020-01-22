Об этом, согласно появлявшейся в СМИ информации, он якобы рассказывал одному из своих друзей.
— Мне действительно нужно говорить про эту чушь? Я очень счастлив в "Спартаке". Наслаждаюсь каждым днем в команде с самого начала работы. И если кто-то хочет, чтобы я ушел из "Спартака", ему придется тащить меня силой!
К тому же, у меня в отпуске даже не было времени встретиться с друзьями, чтобы такого им наговорить. Понятия не имею, как эта информация оказалась в СМИ, ничего общего с реальностью она не имеет, — цитирует Тедеско Sport24.
Тедеско был назначен главным тренером "Спартака" в октябре прошлого года. Его команда ушла на зимний перерыв, не выиграв в трёх турах Чемпионата России подряд, и идёт на 10-м месте в турнирной таблице.
Тедеско: я хочу уйти из "Спартака"? Если кто-то этого желает, придётся тащить меня силой!
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско назвал полной чушью информацию о том, что летом он собирается покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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