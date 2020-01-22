- Сейчас доволен командой и качеством игроков, но ясно, что наши глаза всегда открыты и мы присматриваем тех, кто может улучшить команду, у нас есть скауты.
В центре защиты, к примеру, мы можем использовать Крала. В таком случае на месте Крала могут сыграть Гулиев, Тиль, Умяров. В центре обороны есть варианты с Гапоновым, Масловым. Я знаю, что Маслов фланговый защитник, но у него достаточно хорошая техника, чтобы сыграть и в центре.
Поэтому я склоняюсь к мнению, что у нас хватает игроков на эти позиции. А по поводу форварда, вы правы, у нас нет высокого игрока, типа Дзюбы или кого-то другого. И мы ищем на поле другие решения, чтобы забивать голы, — цитирует Тедеско "Чемпионат".
Согласно заявлениям руководства клуба, "Спартак" не собирается усиливать состав в зимнее трансферное окно, несмотря на то, что команда расположилась в турнирной таблице Чемпионата России лишь на десятой строчке.
Тедеско: у нас нет такого игрока, как Дзюба, потому ищем другие решения в атаке
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о кадровой ситуации в команде.
Фото: Советский Спорт
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