Йевтич: помню, как "Рубин" играл с "Барселоной" в Лиге чемпионов. Надеюсь, сможем вернуться на этот уровень

Новичок "Рубина" Дарко Йевтич поделился впечатлениями от перехода в казанскую команду и выразил надежду, что сумеет помочь ей добиться поставленных амбициозных целей.

Фото: ФК "Рубин"