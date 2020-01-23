— Я очень счастлив оказаться здесь. У команды хороший уровень игроков, и я надеюсь, мой уровень игры также поможет ей вырасти. Долго думать я не стал, я рад, что быстро перешёл в "Рубин".
Надеюсь, что мы сможем вернуть команду на прошлый уровень. Прекрасно помню, как "Рубин" выступал в Лиге чемпионов и играл против "Барселоны". Ясно, что говорить об этом рано, но у команды сразу видны хорошие цели, и мы будем к ним стремиться.
Я могу сыграть и «восьмерку», и крайнего вингера, но больше всего люблю играть на позиции плеймейкера, «десятки». Мои сильные качества — это стандарты, ещё я неплохо бью с левой ноги, но моим любимым элементом игры является последняя передача. Надеюсь, смогу привнести все это в нашу игру, — сказал Йевтич клубному телевидению.
Йевтич стал одним из пяти новичков "Рубина" в зимнее трансферное окно. Также команду пополнили Солтмурад Бакаев, Илья Самошников, Денис Макаров и Иван Игнатьев. Швейцарец перешёл из польского "Леха".
Йевтич: помню, как "Рубин" играл с "Барселоной" в Лиге чемпионов. Надеюсь, сможем вернуться на этот уровень
Новичок "Рубина" Дарко Йевтич поделился впечатлениями от перехода в казанскую команду и выразил надежду, что сумеет помочь ей добиться поставленных амбициозных целей.
Фото: ФК "Рубин"
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