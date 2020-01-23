Betting Insider: "Рубин" хочет подписать Милоша Йойича, выступавшего за "Боруссию"

Шестым новичков "Рубина" в зимнее трансферное окно может стать полузащитник "Истанбула" Милош Йойич.
Фото: Getty Images
По сведениям Betting Insider, "Рубин" проявляет интерес к 27-летнему футболисту, имеющему опыт выступления в Бундеслиге.

Серб, сыгравший 20 матчей за дортмундскую "Боруссию" и 59 игр за "Кёльн", сейчас принадлежит клубу "Истанбул Башакшехир", за который не провёл в текущем сезоне ни одного матча.

Вчера "Рубин" объявил о подписании швейцарского полузащитника Дарко Йевтича и Солтмурада Бакаева из "Спартака"


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Теги: Рубин
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