РПЛ ответила на обвинения в нарушениях при перевыборах Прядкина

Пресс-служба РПЛ дала комментарий по поводу переизбрания Сергея Прядкина на посту президента лиги, который, по сведениям СМИ, в РФС считают незаконным.
- Все принципы и требования с учетом применимых норм уставных и регламентирующих документов РФС и РПЛ при избрании Сергея Прядкина президентом были соблюдены, - приводит позицию РПЛ "Бизнес Онлайн".

Также в РПЛ отметили, что РФС не может оспорить решение по переизбранию Прядкина, поскольку не является членом лиги. При этом на заседании присутствовали все члены лиги, поэтому его итоги невозможно признать недействительными.

Напомним, Сергей Прядкин был досрочно и единогласно переизбран клубами РПЛ на должность главы организации.

«Зенит» против Кокорина и Семака, РФС против Прядкина – в нашем футболе снова скандалы

Полностью ознакомиться с юридическим заключением РПЛ можно по этой ссылке.


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Теги: Прядкин РФС
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